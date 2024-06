Besoin d'aide pour le traitement des factures pour Microsoft Dynamics GP ou D365 Business Central ? Fidesic est votre solution incontournable pour les comptes créditeurs alimentés par l'IA. www.fidesic.com Vous traitez toujours les factures manuellement ? Fidesic simplifie la facturation et les paiements des fournisseurs ! Nous aidons les entreprises qui sont... *Entreprises en croissance *Multi-sites / Multi-entités / Franchises *Besoin d'adapter le traitement des factures *Besoin de moderniser les processus AP *Utilisation de Microsoft Dynamics GP ou des fonctionnalités Business Central : *Capture des données de facture - 99 % précis (plus de saisie manuelle) * Flux de travail d'approbation faciles à créer pour l'approbation des factures et des paiements * Paiement facile - (ACH, exécution sécurisée des chèques, mobile) * Portail des fournisseurs avec votre marque (les fournisseurs soumettent directement les factures) * Intégration directe avec Business Central et Dynamics GP (Great Plains) Fidesic s'efforce en permanence de fournir aux utilisateurs la solution d'automatisation des comptes fournisseurs (AP) la plus fiable, efficace et facile à utiliser pour Dynamics GP et Business Central. Nous pensons qu'en simplifiant le traitement de vos factures grâce à une plateforme modernisée, à haute visibilité et sécurisée, vous pouvez vous concentrer sur les objectifs organisationnels généraux et créer un travail que vous aimez. Fidesic est conçu pour fonctionner avec des entreprises mono-sites ou multi-sites utilisant Dynamics GP. Nous travaillons avec des professionnels de la comptabilité pour contribuer à réduire les processus manuels, à augmenter la productivité et à accroître la visibilité dans les organisations dont les responsabilités sont décentralisées. L'équipe Fidesic comprend chaque entreprise, quelle que soit sa taille, sur une base personnalisée - garantissant que vos besoins en matière de comptes créditeurs (AP) sont entendus et pris en charge. L'équipe du service client est disponible par chat en direct, téléphone ou e-mail pour vous fournir les informations et l'assistance nécessaires dont vous avez besoin pour réussir et surmonter tous les défis auxquels vous pourriez être confronté. • Intégration autoguidée - Simplifiez la transition vers l'automatisation. Notre équipe d'assistance est là pour vous guider tout au long du processus chaque fois que vous avez besoin d'aide. • Invoice OCR (Optical Character Recognition) - L'OCR de Fidesic combine logiciel et saisie humaine pour garantir que les données de facture importantes sont aussi précises que possible - avec la capacité de capturer les factures avec une précision allant jusqu'à 96 %. Cela signifie plus de saisie de données ! • Prise en charge multi-emplacements - Fidesic intègre une prise en charge multi-emplacements native dans sa capture et son flux de travail. Les factures seront automatiquement acheminées vers les approbateurs d'emplacement désignés et vers le codage GL. • Service client – ​​Fidesic est fier de son service client exceptionnel. L'équipe est disponible par chat en direct, par téléphone ou par e-mail pour répondre à toutes vos questions, commentaires ou préoccupations concernant les comptes créditeurs et y répondre de manière efficace. • Intégration complète de MEM (multi-sites) - Fidesic AP dispose de flux de travail, d'une gestion des factures et d'une importation dans GP spécialement conçue pour fonctionner avec la gestion multi-entités. Les factures approuvées seront divisées en entités uniques ou multiples et importées dans GP sans aucune saisie de données requise. • Plus de saisie manuelle des données - Fidesic aide les utilisateurs avec l'approbation et s'occupe de l'exécution. Fini le bourrage et l’envoi de chèques papier physiques. Envoyez des ACH et des chèques papier en choisissant les factures à payer. • Automatisation des paiements des fournisseurs - Fidesic est le meilleur moyen de gérer l'ensemble de votre processus de paiement des fournisseurs grâce à notre système de workflow d'approbation basé sur le Web. La solution correspondra à la façon dont vous avez configuré votre système bancaire dans votre système ERP Dynamics GP. Vous pourrez payer les fournisseurs à partir de plusieurs comptes bancaires par ACH et par chèque papier sans ajouter d'étapes supplémentaires à votre processus d'approbation et de paiement. • Approbation mobile des factures – La solution de comptes fournisseurs de Fidesic offre une puissante plateforme mobile d'approbation des factures à laquelle vous pouvez accéder depuis n'importe où avec une connexion Internet. Ne retardez plus l'approbation des factures simplement parce que vous êtes absent du bureau : approuvez les factures directement depuis votre courrier électronique grâce à notre solution. • Workflow robuste – Fidesic offre un workflow flexible et fiable qui achemine automatiquement les approbations de factures afin que vous n'ayez plus à micro-gérer le traitement de vos factures de comptes créditeurs (AP). En tant qu'utilisateur Fidesic, vous aurez une visibilité complète sur votre flux de travail et la possibilité de générer des rapports prêts pour l'audit. • Capacités spécifiques à l'industrie – Fidesic propose des fonctionnalités conçues pour des industries spécifiques. La solution aide plusieurs organisations de soins de santé, à but non lucratif, d'alimentation et de boissons, d'hôtellerie, de finance et de franchises dans le traitement de leurs factures et de leurs paiements. • Reporting fiable – La solution de Fidesic peut répondre à vos exigences uniques en matière de reporting. Vous serez en mesure de fournir des rapports spécialement conçus pour donner à vos donateurs un aperçu de la façon dont les fonds sont dépensés et de personnaliser les rapports en fonction de leurs besoins, le tout avec un minimum d'effort. Les utilisateurs pourront également créer un rapport avec des sauvegardes de tous les PDF et de leurs dépenses associées. Nous connaissons l’importance d’avoir accès à votre piste d’audit complète de toutes les approbations (factures et paiements). ****Fidesic gratuitement**** Fidesic propose aux utilisateurs un essai illimité et gratuit de Fidesic pour explorer ce que l'automatisation AP signifie pour leur organisation, sans limite de durée.

