VAS est un leader dans la fourniture de logiciels et de solutions de gestion de troupeau aux producteurs laitiers du monde entier. De la santé du troupeau et des informations sur la reproduction aux mesures de production, VAS guide les décisions de gestion laitière durables et rentables.

Site Web : vas.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à VAS Platform. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.