Créez le facteur WOW pour augmenter vos ventes avec la visualisation 3D et la personnalisation de vos produits dans votre propre navigateur, que ce soit sur ordinateur ou mobile. La possibilité de faire pivoter le produit et de zoomer dessus pour avoir une « impression » des textures, des détails et de la qualité augmentera considérablement l’engagement des clients. Expivi s'intègre de manière transparente en tant que plugin sur la plupart des plateformes, telles que Shopify, Magento, SAP, Lightspeed et WooCommerce. Vous pouvez également relier Expivi à votre logiciel ERP. Étendez-le avec WebAR : Expivi offre une expérience de réalité augmentée transparente et intuitive à vos clients. D'un simple clic, vos clients peuvent visualiser le produit personnalisé sur leurs appareils mobiles. Aucun plugin ni travail supplémentaire n'est nécessaire, car c'est déjà dans la plateforme Expivi ! Vos clients scannent leur environnement, y placent le produit et peuvent le visualiser instantanément.

