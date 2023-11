Une plate-forme d'évaluation simple et sécurisée qui fournit un processus fluide pour effectuer des évaluations individuelles (très utilisée aux niveaux pré-maternelle, TK, maternelle et première année). Utilisez les tests préchargés ou créez vos propres évaluations pour recueillir rapidement des données sur les performances des élèves et générer automatiquement plusieurs rapports. Les données d'ESGI sont également utilisées pour remplir des lettres et des cartes flash personnalisées pour les parents, identifier des individus ou des groupes pour un enseignement ciblé et personnaliser l'environnement d'apprentissage afin de promouvoir les domaines prioritaires pour la croissance académique.

Site Web : esgisoftware.com

