Nous combinons la puissance de l’IA et des modérateurs humains formés pour favoriser des discussions en ligne sûres et civiles sur les profils de réseaux sociaux et les sites Web. L'IA détecte et masque automatiquement les commentaires nuisibles, tandis que les modérateurs humains protègent la liberté d'expression en empêchant les faux positifs. Nous proposons un outil de gestion de communauté sophistiqué et complexe qui non seulement modère automatiquement les discussions en ligne, mais fournit également des informations sur votre public et ses émotions. Il consolide la gestion de communauté de tous vos profils de réseaux sociaux et sites Web en un seul endroit, offrant un aperçu complet de votre communauté.

