Eddy Travels est un assistant de voyage alimenté par l'intelligence artificielle (IA) visant à simplifier et à améliorer l'expérience de recherche des meilleures offres de voyage. En mettant l’accent sur l’amélioration de l’efficacité, l’assistant IA fournit une plate-forme pratique pour rechercher des vols, des hôtels et des locations de voitures, entre autres. Le système est conçu pour offrir aux consommateurs des résultats personnalisés en quelques secondes, réduisant considérablement le temps et les efforts traditionnellement requis pour la planification et la réservation de voyages. Le service de l'assistant s'étend également aux ventes et au support automatisés, donnant aux entreprises la possibilité d'améliorer les expériences de support client et de générer des ventes avec une intervention humaine réduite. Eddy Travels aide non seulement à trouver des offres rentables, mais également à fournir un processus de réservation transparent, ce qui en fait un assistant de voyage virtuel complet. La technologie qui rend cela possible repose en grande partie sur l’apprentissage automatique et des composants logiciels sophistiqués. Eddy Travels a été développé avec le soutien de Techstars, un réseau mondial qui aide les entrepreneurs à réussir.

Site Web : eddytravels.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Eddy Travels. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.