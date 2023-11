Toujours dans votre poche, il est possible pour les élèves et les familles de connaitre immédiatement l'emploi du temps détaillé en temps réel, de consulter le cahier de textes, la messagerie, les notes, les moyennes, les événements de la vie scolaire ... Les professeurs et les personnels peuvent aussi consulter les classes et groupes, faire l'appel ou bien encore saisir le cahier de textes ...

Site Web : ecoledirecte.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à EcoleDirecte. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.