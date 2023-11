Le logiciel ultime de productivité de la main-d'œuvre, personnalisé pour votre entreprise. Gérez vos tâches, projets et ressources comme un seul. Connectez-vous à vos systèmes existants et supprimez les silos de données. Visualisez tous les travaux en temps réel et découvrez où se situeront les conflits de ressources et de compétences. Tableaux de bord, portails clients et rapports. Concevez des formulaires pour répondre aux exigences précises de vos clients. Automatisation du flux de travail configurable pour agir sur les tâches. Des emplois uniques à des milliers d’emplois récurrents. Exporter également vers d'autres produits

Site Web : duskmobile.net

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Dusk IOP. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.