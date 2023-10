Édition en temps réel pour les équipes – Paper est un produit gratuit de Dropbox. Dropbox Paper est plus qu'un document : c'est un outil de co-édition qui rassemble la création et la coordination en un seul endroit. Dropbox Paper, ou simplement Paper, est un service collaboratif d'édition de documents développé par Dropbox. Issu de l'acquisition par la société de la société de collaboration documentaire Hackpad en avril 2014, Dropbox Paper a été officiellement annoncé en octobre 2015 et lancé en janvier 2017. Il propose une application Web ainsi que des applications mobiles pour Android et iOS. Dropbox Paper a été décrit dans le message d'annonce officiel comme « un espace de travail flexible qui rassemble les personnes et les idées. Avec Paper, les équipes peuvent créer, réviser, réviser, gérer et organiser, le tout dans des documents partagés ». La réception de Dropbox Paper a été mitigée. Les critiques ont loué la fonctionnalité de collaboration, notamment le contenu disponible immédiatement, la possibilité de mentionner des collaborateurs spécifiques, d'attribuer des tâches, d'écrire des commentaires, ainsi que de modifier l'attribution et l'historique des révisions. Il a reçu des éloges particuliers pour sa prise en charge du rich media de la part de diverses sources, un critique notant que la prise en charge du rich media par Paper dépasse les capacités de la plupart de ses concurrents. Cependant, il a été critiqué pour le manque d’options de formatage et de fonctionnalités d’édition. Bien que l'interface utilisateur ait été appréciée pour être minimale, les critiques ont cité l'absence de barre de formatage fixe et les fonctionnalités manquantes présentes dans les produits concurrents comme faisant de Dropbox Paper un outil « léger ».

