Dronedesk is a business admin and flight planning web application built to help drone operators save time and money. It provides a fully integrated suite of tools including CRM, products creation and quoting & invoicing, asset management for drones, batteries and other hardware with maintenance scheduling, team management with certification tracking, flight logging and reporting by pilot, drone or battery, and more...

Catégories :

Site Web : dronedesk.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Dronedesk. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.