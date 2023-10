Une plateforme d’automatisation de la conformité de premier plan. Drata peut vous aider à démarrer, à faire évoluer GRC et à améliorer votre programme de sécurité et de conformité. Drata est une plateforme d'automatisation de la sécurité et de la conformité qui surveille et collecte en permanence des preuves des contrôles de sécurité d'une entreprise, tout en rationalisant les flux de travail pour garantir la préparation aux audits.

Site Web : drata.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Drata. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.