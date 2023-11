Divisare est le résultat d'un effort de sélection et de classement de l'architecture contemporaine mené depuis plus de vingt ans. Un travail patient, réalisé avec soin, image après image, projet après projet, pour vous offrir l'outil idéal pour organiser vos connaissances de l'architecture contemporaine. Au lieu d’un Web rapide et distrait, nous voulons un Web lent et attentif. Au lieu d’une information feuilletée à la hâte, nous préférons une connaissance calmement absorbée. C'est pourquoi Divisare est un lieu où l'on perçoit l'architecture lentement, sans distractions. Pas de clic — j'aime — tweet — partage, pas de publicité, de bannières, de pop-ups. Juste de l'architecture, ni plus ni moins.

Site Web : divisare.com

