Disroot Audio

Une application de chat vocal à faible latence et de haute qualité. L'audio de Disroot est alimenté par Mumble. Mumble est une application de chat vocal gratuite, open source, à faible latence et de haute qualité. Il était initialement destiné aux joueurs, mais il peut être utilisé pour organiser une réunion audio, une conférence, etc.

Site Web : mumble.disroot.org

