Digi Online est une application gratuite, destinée aux abonnés RCS & RDS et permet de : - regardez les chaînes de sport en ligne Digi Sport 1, 2, 3 et 4, la chaîne d'information Digi24 et la chaîne musicale UTV - accès à HBO GO directement depuis l'application * - accès à PLAY depuis l'application ** - visualisation du programme TV de toutes les chaînes Digi ***

Site Web : digionline.ro

