Déčko — Télévision tchèque - Jeux en ligne, programmes et vidéos divertissants et éducatifs, concours, quiz, feuilles de travail et instructions créatives - c'est Déčko.cz, un site Internet gratuit pour les enfants d'âge préscolaire et scolaire, les plus petits téléspectateurs de la télévision tchèque.

Site Web : decko.ceskatelevize.cz

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Déčko. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.