Daybridge est un nouveau calendrier pour vous aider à consacrer du temps à ce qui compte. Nous en avions assez d’utiliser des logiciels bureautiques pour planifier et organiser notre temps personnel. Nous avons donc décidé de créer un nouveau calendrier pour les personnes et non pour les entreprises.

Site Web : daybridge.com

