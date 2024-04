DataSquirrel AI

DataSquirrel vous fait gagner du temps, du stress et de la douleur lors de la compréhension des données, en créant des visuels clairs et des rapports de tableau de bord. Nettoyage automatique. Analyse automatique. Visualisation automatique. Répétition automatique. C'est : rapide, facile, guidé, assisté par l'IA et sécurisé. DataSquirrel est la plateforme de Business Intelligence incontournable pour les individus et les équipes qui souhaitent donner un sens à toutes les données et prendre des décisions de manière indépendante ! Aucune compétence technique n'est requise pour l'utiliser ou pour commencer. Téléchargez simplement vos données et laissez DataSquirrel faire le reste ! ✓ Explorez les besoins spontanés en données en téléchargeant n'importe quelle donnée ✓ Nettoyage automatique pour plus de précision ✓ Découvrez des modèles à l'aide de l'analyse suggérée par l'IA ✓ Plus besoin de VLookup ! Combinez les données en un clic ✓ Personnalisez les visuels à votre guise ✓ Téléchargez les rapports de fichiers et de tableaux de bord nettoyés ✓ Partagez/collaborez sans connexion

