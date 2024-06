Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Cypress est un outil de test automatisé frontal, créé pour le Web moderne. Il permet des tests meilleurs, plus rapides et plus fiables pour tout ce qui s'exécute dans un navigateur. Construit sur une toute nouvelle architecture, Cypress s'exécute dans la même boucle d'exécution que l'application testée - et fonctionne sur n'importe quel framework front-end ou site Web. L'application open source Cypress gère particulièrement bien les frameworks JavaScript modernes. Cypress Cloud est un service hébergé qui regroupe et applique de puissantes informations issues des précédentes exécutions de tests de l'application Cypress pour prendre en charge de meilleurs workflows de débogage des pannes de CI, des analyses de suites de tests et des capacités intelligentes d'orchestration de CI qui améliorent la vitesse des développeurs tout en réduisant les coûts de CI.

Site Web : cypress.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Cypress. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.