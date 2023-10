Le cyber-couteau-suisse CyberChef est une application Web simple et intuitive permettant d'effectuer toutes sortes d'opérations « cyber » dans un navigateur Web. Ces opérations incluent un codage simple comme XOR ou Base64, un cryptage plus complexe comme AES, DES et Blowfish, la création de dumps binaires et hexadécimaux, la compression et la décompression de données, le calcul de hachages et de sommes de contrôle, l'analyse IPv6 et X.509, la modification des encodages de caractères, et bien plus encore. . L'outil est conçu pour permettre aux analystes techniques et non techniques de manipuler les données de manière complexe sans avoir à utiliser des outils ou des algorithmes complexes. Il a été conçu, conçu, construit et progressivement amélioré par un analyste au cours de son temps d'innovation de 10 % sur plusieurs années.

Site Web : gchq.github.io

