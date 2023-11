Le plus grand portail proposant de courtes vidéos éducatives pour l'éducation préscolaire ainsi que pour les élèves du primaire et du secondaire. De l'anglais à la géographie. Les vidéos diversifieront l'enseignement et aideront avec les matières difficiles.

Site Web : edu.ceskatelevize.cz

