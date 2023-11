Répondez à des questions amusantes et faciles qui ont un impact énorme ! Progressez dans les niveaux, débloquez des badges et partagez vos réalisations en cours de route ! Vos contributions volontaires améliorent les produits Google dans votre région du monde. Apprenez à l'Assistant Google à mieux comprendre la signification, améliorez Google Translate pour votre langue et aidez Google Photos à identifier les objets. Ce ne sont là que quelques-unes des contributions toujours croissantes et diversifiées que vous pouvez apporter pour améliorer Google, tant au niveau local que mondial.

Site Web : crowdsource.google.com

