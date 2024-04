Chez Corral Data, nous avons pour mission de transformer la façon dont les organisations utilisent les données. Nous permettons aux organisations d'utiliser sans effort l'IA pour se connecter, analyser et collaborer sur les données de leur entreprise. Qu’est-ce que CorralData ? CorralData est une plateforme d'analyse complète basée sur l'IA qui simplifie radicalement la centralisation et l'analyse des données provenant de plusieurs sources. Avec CorralData, vous pouvez parler de vos données dans un anglais simple ou créer des rapports époustouflants simplement en connectant vos données. Aucune ressource de codage, SQL ou d’ingénierie requise. Voici comment fonctionne CorralData : Connectez facilement toutes vos sources de données à l'aide de nos plus de 500 intégrations prédéfinies. Commencez à voir des visualisations époustouflantes dans des rapports prédéfinis pertinents pour votre entreprise et vos données. Utilisez notre IA pour parler à vos données dans un anglais simple afin de voir des informations supplémentaires prendre vie et les ajouter à vos rapports existants. Tirez parti de notre équipe de données humaines à la demande pour approfondir vos connaissances et demander des informations supplémentaires. La plateforme CorralData comprend tout ce dont vous avez besoin pour commencer à utiliser les données afin d'obtenir des résultats dans un abonnement mensuel simple : de superbes outils de visualisation de données, un chat intégré, des rapports personnalisés et un accès à des experts humains. Planifiez une démo ou démarrez un essai gratuit de 30 jours et découvrez à quel point l'analyse de données basée sur l'IA peut être simple et puissante.

