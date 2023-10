ContractKen aide ses clients à gérer les risques dans leurs contrats. Nous aidons les avocats et autres professionnels à développer leur expertise en matière d'examen et de négociation de contrats à l'aide de l'automatisation des playbooks basée sur l'IA (au sein de Microsoft Word). Nos tableaux de bord analytiques sont utilisés par les clients pour suivre, visualiser et comprendre les risques dans leur référentiel de contrats.

Site Web : contractken.com

