Analyses de contenu basées sur l'IA. L'intelligence artificielle (IA) fait référence à la simulation de l'intelligence humaine dans les ordinateurs. Ils sont programmés pour penser comme les humains et imiter leurs actions. Dans le domaine de l'IA, le traitement du langage naturel (NLP) consiste à donner aux ordinateurs la capacité de comprendre le texte et les mots prononcés de la même manière que les êtres humains. Compar.ai est programmé pour analyser votre contenu, comme un humain, et en extraire des mots-clés, déterminer le sentiment et l'émotion. Grâce aux analyses, vous pouvez ajuster votre contenu pour vous assurer que votre message reste fidèle et que la conversion augmente.

Site Web : compar.ai

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Compar.ai. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.