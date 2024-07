Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Communication Arts (CommArts), fondée en 1959 par Richard Coyne et Robert Blanchard, est une publication leader dans le secteur des communications visuelles, fournissant inspiration et informations aux graphistes, directeurs artistiques, photographes, etc. Le magazine est connu pour ses annuaires respectés dans diverses disciplines créatives et ses profils approfondis sur les meilleurs professionnels de l'industrie. CommArts exploite également Creative Hotlist, une plateforme de ressources de carrière pour les professionnels de la création. La publication met l'accent sur des normes professionnelles élevées et dispose d'une fondation dédiée à l'augmentation de la diversité dans les communications visuelles.

Site Web : commarts.com

