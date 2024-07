Common Sense Machines (CSM) propose un produit d'IA qui permet aux utilisateurs de générer des mondes animés 3D contrôlables et prêts pour un moteur de jeu à partir de diverses entrées telles que des images uniques, du texte et des croquis. Couramment utilisé par les artistes 3D, les développeurs, les bricoleurs, les studios de jeux et les entreprises, il est destiné à dynamiser les flux de travail 3D. Les mondes 3D générés sont constitués de maillages, d'éclaboussures gaussiennes et d'animations au sein d'un canevas mondial unifié. Il inclut des fonctionnalités telles que le rendu de mondes stylisés avec des entrées de texte à l'aide d'un moteur de rendu basé sur la diffusion. Les utilisateurs peuvent animer des ressources 3D avec une gamme de mouvements à partir de la bibliothèque d'animations fournie ou en saisissant des invites de texte pour des animations personnalisées. De plus, il prend en charge la création d'actifs et de personnages 3D cohérents avec le style via de simples invites textuelles. Il facilite le cycle de développement du concept à l'impression 3D, en testant davantage d'idées avant la production en série. Cet outil facilite le prototypage rapide pour les tests de gameplay en générant rapidement des accessoires et des personnages de jeu 3D. En fonction de l'utilisation et des besoins, les utilisateurs peuvent choisir parmi un large éventail d'options de forfaits.

Site Web : csm.ai

