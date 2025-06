Cold DM est un outil conçu pour automatiser et améliorer le processus de connexion avec les prospects via Twitter. Il utilise des modèles basés sur l'IA pour créer des campagnes de sensibilisation personnalisées, visant à accroître la notoriété de la marque et les ventes. L'outil cible le bon public en utilisant des capacités de recherche sophistiquées, permettant aux utilisateurs de localiser un grand nombre de prospects les mieux adaptés à leur entreprise. Cold DM propose deux types de campagnes : les campagnes One-Shot, qui permettent aux utilisateurs d'envoyer des messages directs (DM) personnalisés à tous les contacts d'une liste à la fois, et les campagnes basées sur des événements, qui utilisent leurs API pour envoyer des DM personnalisés en fonction de des événements professionnels spécifiques, comme les inscriptions depuis leur serveur. L'outil est équipé d'un CRM simple et convivial pour suivre les réponses des prospects et les performances des campagnes. Cold DM propose également une fonctionnalité, Calvin, qui permet de rédiger des messages froids professionnels et de haute qualité pour augmenter les taux de réponse. L'outil propose différents plans d'abonnement adaptés à différents besoins, allant des amateurs aux petites et moyennes entreprises, qui incluent tous une limite quotidienne de DM Twitter, de crédits de messages et de crédits de leads, un système de ciblage des leads avec des filtres avancés. Les utilisateurs peuvent également télécharger leurs prospects via CSV. L'outil fournit une assistance par e-mail ou par DM sur leur compte Twitter, @colddmhq. Cold DM propose également une section FAQ pour aider les utilisateurs avec des problèmes ou des requêtes courants concernant l'outil. Il existe un forfait gratuit disponible pour toujours, tandis que les forfaits d'abonnement payants peuvent être annulés à tout moment avec un accès complet aux fonctionnalités payantes jusqu'à la fin de la période d'abonnement.

Site Web : colddm.me

