Colaboratory est un outil d'analyse de données qui combine du texte, du code et des sorties de code dans un seul document. Les blocs-notes Colab vous permettent de combiner du code exécutable et du texte enrichi dans un seul document, ainsi que des images, HTML, LaTeX et bien plus encore.

Site Web : colab.research.google.com

