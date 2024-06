Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

CodeNOW est une plate-forme prête à l'emploi qui facilite la rationalisation du développement de logiciels dans divers environnements cloud. En fournissant un mélange cohérent d'outils open source préconfigurés, CodeNOW gère tous les aspects du processus de développement logiciel. Cela permet à vos équipes de développement de se concentrer sur la création de composants fonctionnels pour votre entreprise, au lieu de consacrer du temps à la gestion et à l'automatisation des infrastructures cloud. CodeNOW fournit des rôles et des autorisations prédéfinis robustes qui vous aident à gérer vos équipes de développement, qui peuvent être locales ou distantes. Vous avez la liberté de déployer sur des plateformes de cloud public ou sur vos propres serveurs internes à l'aide de plateformes telles que VMWare Tanzu ou Azure Stack Hub. CodeNOW est particulièrement adapté aux logiciels construits sur des architectures de microservices ou basées sur des événements. Ces architectures permettent à des équipes indépendantes d'itérer rapidement et d'apporter de la valeur à votre entreprise. Vous pouvez exploiter la puissance de Kubernetes sans avoir à gérer ses complexités. CodeNOW s'occupe de l'automatisation du cloud pendant que vos développeurs se concentrent sur le codage. Notre équipe d'experts vous guidera dans la mise à niveau de vos clusters Kubernetes en fonction des besoins de votre entreprise. Essentiellement, CodeNOW vous permet de faire évoluer votre développement logiciel en toute confiance et efficacement !

