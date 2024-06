CloudJiffy est une plateforme cloud en tant que service (PaaS) hautes performances, entièrement redondante et auto-évolutive, conçue pour la simplicité et l'efficacité. CloudJiffy s'engage à rendre le cloud computing simple et accessible aux développeurs de tous niveaux d'expertise. À la base, CloudJiffy permet le déploiement instantané d'applications en quelques clics. Il prend en charge une variété d'environnements d'exécution, permettant aux développeurs de déployer des applications Java, PHP, Ruby, Node.js, Go, Python et Docker sans avoir à apporter de modifications au code. La plateforme s'intègre également à GIT, SVN et d'autres outils de développement populaires, offrant des processus de déploiement transparents et efficaces. CloudJiffy se distingue par ses capacités avancées d'automatisation et de gestion des ressources. Il met automatiquement à l'échelle les conteneurs d'applications verticalement et horizontalement, garantissant une utilisation optimale des ressources et une rentabilité optimale. La plateforme fonctionne selon un modèle de tarification à l'utilisation, ajustant les ressources en fonction de la charge actuelle et éliminant le besoin de réservation de ressources ou de planification de capacité. Cette approche permet aux utilisateurs de payer uniquement pour les ressources qu'ils consomment, ce qui peut entraîner des économies significatives. CloudJiffy affirme que les utilisateurs peuvent économiser jusqu'à 80 % de leurs coûts cloud en tirant parti de sa fonction de mise à l'échelle automatique. En plus de sa mise à l'échelle dynamique, CloudJiffy offre une gamme d'autres fonctionnalités avancées. Le tableau de bord de la plateforme fournit un assistant intuitif de topologie d'application, un gestionnaire de déploiement, un accès aux fichiers journaux et de configuration, une fonctionnalité de collaboration en équipe et une intégration avec les outils CI/CD. De plus, les utilisateurs de CloudJiffy peuvent installer des applications populaires telles que WordPress, Gitlab, Kubernetes, Magento, etc. depuis le marché de la plateforme en un seul clic. Les services de CloudJiffy sont disponibles aux États-Unis, en Inde et en Allemagne, avec des plans d'expansion vers de nouveaux sites à l'avenir. La plateforme est fière de sa sécurité, de sa fiabilité et de son excellent service client. Il bénéficie d'un accord de niveau de service (SLA) de disponibilité de 99,99 % et fournit une assistance technique de classe mondiale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an.

