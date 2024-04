Media Center de Clipsource est la seule plate-forme de distribution de relations publiques spécialement conçue pour simplifier le partage d'actualités et de contenu pour l'industrie des médias et du divertissement. La solution tout-en-un vous aide à garantir une plus grande couverture pour vos programmes télévisés, vos films et vos livres en facilitant la distribution de nouvelles riches ainsi que d'images, de vidéos, de catalogues de programmes et de modifications de planning à tous vos contacts et parties prenantes importants. Plusieurs options de partage Avec Media Center, vous disposez des outils nécessaires pour créer et distribuer tout votre contenu comme vous le souhaitez. Créez et distribuez des communiqués de presse, des actualités ou d'autres médias riches sur votre Media Center personnel, par e-mail, API ou sur les réseaux sociaux dans un flux de travail cohérent. Gérez tous vos contacts importants Nous vous facilitons l'organisation, le regroupement et la distribution de contenu sécurisé à tous vos contacts et parties prenantes importants. Gérez les demandes d'accès des journalistes et des influenceurs et restez informé si les adresses e-mail sont inactives ou ne fonctionnent pas. Suivez vos efforts de relations publiques Vous voulez vous assurer que les bonnes personnes reçoivent vos e-mails et participent à vos efforts. Les statistiques en temps réel vous permettent de voir les téléchargements de fichiers, les taux d'ouverture, les statistiques de partage social et les taux d'engagement.

