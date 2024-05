Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Le système d'exploitation d'Hollywood. Cinapse permet à une équipe de cinéma ou de télévision de gérer facilement des dizaines de milliers de documents de production numérique et de flux de travail quotidiens. Pour ce faire, nous fournissons une application simple que toute l'équipe, les acteurs et le personnel de bureau peuvent utiliser sur le Web, iOS et Android.

Site Web : cinapse.io

