Turn more partners into revenue with Channext's Partner Success Platform. Scale your partner enablement, marketing, and sales activities via one single platform. Discover how Channext helps you: * Segment and manage your partners for success management at scale. * Increase partner marketing participation and demand generation. * Manage the partner sales pipeline and integrate with your CRM. * Measure every engagement to get 360 insights into your partnerships.

channext.com

