CampDoc est un système de gestion de camp en ligne doté de dossiers de santé électroniques. Inscription transparente, collecte de formulaires, suivi des médicaments et bien plus encore. Sécurisé, facile à utiliser et fonctionne pour les organisations au service de la jeunesse de toute taille, car il est adapté aux besoins uniques du personnel et des parents. Offrez des expériences de camp exceptionnelles au personnel, aux parents et aux participants !

Site Web : campdoc.com

