Buyr.com est la nouvelle façon de magasiner, il est facile à utiliser et vous permet de magasiner en fonction du produit et non du magasin. Buyr.com a construit un algorithme breveté pour vous offrir les meilleurs prix. À première vue, buyr.com peut sembler similaire à de nombreuses autres plateformes commerciales de commerce électronique, où Buyr.com se distingue des autres par la technologie brevetée, la rapidité de livraison et la gamme et la qualité des produits disponibles que buyr.com est en mesure de fournir. Si vous n'aimez pas le prix catalogue, utilisez buyr.com pour faire une offre et économiser ! Avec un achat transparent en un clic et sans frais annuels, buyr.com élimine la frustration liée au paiement et vous permet d'acheter chez plusieurs détaillants et d'obtenir le meilleur prix à votre porte. Pas de frais supplémentaires, ni de frais de livraison.

