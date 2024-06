Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Business Generator AI est un outil basé sur l'IA qui aide les utilisateurs à générer des idées commerciales en répondant à un ensemble de questions liées à divers aspects d'une entreprise, tels que les clients cibles, les modèles de revenus, la technologie, l'industrie, l'investissement, la concurrence, le niveau d'expertise, l'impact environnemental. et la conformité réglementaire. L'outil offre aux utilisateurs une gamme d'options parmi lesquelles choisir dans chaque catégorie et, en fonction de leurs entrées, génère une idée commerciale personnalisée. Les clients cibles peuvent être soit Business-to-Customer, soit Business-to-Business, et le modèle de revenus peut être basé sur diverses structures et sources de tarification, telles que l'abonnement, la publicité, la commission, la vente de produits ou de services, Freemium ou basé sur l'utilisation. Les options technologiques incluent l'intelligence artificielle, la blockchain, l'Internet des objets, la réalité virtuelle, la géolocalisation, la réalité augmentée, le Big Data, les produits numériques, le marché, l'apprentissage automatique, la robotique ou l'impression 3D. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une gamme d'industries, telles que la technologie. , Éducation, Finance, Santé, Fabrication, Immobilier, Transport, Vente au détail, Alimentation, Divertissement, Maison ou Environnement. L'outil prend également en compte le niveau de concurrence sur le marché ou le secteur choisi, l'investissement initial requis, le niveau d'expertise, l'impact environnemental et la conformité réglementaire. Dans l'ensemble, Business Generator AI offre aux utilisateurs une approche structurée pour générer des idées commerciales à l'aide de l'IA. technologie, ce qui en fait un outil précieux pour les entrepreneurs, les fondateurs de startups ou toute personne cherchant à explorer de nouvelles opportunités commerciales.

Site Web : business-generator.vercel.app

