BugBug est une solution d'automatisation des tests low-code destinée au contrôle qualité, aux testeurs, aux développeurs et aux chefs de produit. Il offre une automatisation complète des tests de bout en bout pour les sites Web et les applications Web. L'outil permet aux utilisateurs d'automatiser les tests de régression et de réduire les coûts généralement associés à l'infrastructure informatique. Son interface d'enregistrement intuitive et son interface utilisateur simple permettent aux utilisateurs de créer un test automatisé en moins de 5 minutes. Le plan Freemium offre des tests locaux illimités et un nombre illimité d'utilisateurs. BugBug offre des fonctionnalités avancées que vous pouvez utiliser lorsque vous en avez besoin : exécutez du JavaScript personnalisé, créez des variables personnalisées, utilisez des sélecteurs automatiques, une attente intelligente, un clic et un défilement intelligents et bien plus encore. Accélérez l'ensemble du processus de test avec BugBug !

Site Web : bugbug.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à BugBug. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.