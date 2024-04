Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Brolly est le premier outil d'archivage des médias sociaux d'Australie, conçu dans un souci de conformité gouvernementale. Brolly a été créé à Melbourne pour fournir une solution d'archivage simple et innovante qui répond aux normes de conformité, y compris le stockage des données en Australie, afin que vos enregistrements soient couverts par les lois australiennes sur la confidentialité des données. Un grand engagement sur les réseaux sociaux signifie avoir de nombreuses conversations. Si votre organisation fournit des informations importantes via ses réseaux sociaux, vous devez les enregistrer. Dès que vous vous connectez, Brolly se met au travail en collectant du contenu historique et en temps réel pour que vous n'ayez pas à le faire. Visualisez tout au même endroit grâce à la gestion des dossiers sociaux 24h/24 et 7j/7. Brolly facilite l'exportation, est pris en charge localement et est un plaisir à utiliser.

Site Web : brolly.com.au

