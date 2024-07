Broadcast est un outil basé sur l'intelligence artificielle conçu pour aider à la gestion des réunions. Il vise à rationaliser le processus en capturant des notes de réunion, en suivant les décisions et en automatisant les tâches de suivi. L'outil aide à réduire les tâches administratives, permettant aux managers de se concentrer sur la direction plus efficace de leurs équipes. Les utilisateurs ont félicité l'outil pour ses résumés précis des réunions et sa capacité à se référer rapidement aux réunions précédentes. Broadcast est conçu pour les équipes produit et s’intègre parfaitement aux flux de travail existants. Il vise à combler le fossé entre les réunions et les outils de développement de produits. De plus, l'outil propose des conseils sur les meilleures pratiques, adaptés aux besoins de votre équipe et en fonction du type de réunion, comme la planification de sprint, les 1:1 ou les rétros. Pour gagner du temps, Broadcast envoie des récapitulatifs hebdomadaires automatisés des réunions. L'outil résume les notes de réunion à l'aide de l'IA, qui peuvent être partagées avec l'équipe. De plus, il peut synchroniser les éléments d'action avec vos outils en un seul clic. La diffusion donne également la priorité à la transparence, avec une explicabilité intégrée aux résumés, fournissant un aperçu de la manière dont les conclusions ont été tirées. Il centralise toutes vos réunions, permettant un accès et une révision faciles. Les transcriptions des réunions sont accessibles, ainsi qu'un historique des décisions prises. Pour garantir la sécurité des données, Broadcast s'engage à supprimer les enregistrements bruts après 90 jours tout en préservant les résumés. Elle prévoit d’obtenir la certification Service Organisation Control Type 2 en 2024, qui valide son engagement dans la sécurisation des données des utilisateurs.

Site Web : withbroadcast.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Broadcast. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.