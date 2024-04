Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Brandle s'engage à fournir un système complet permettant aux entreprises de gérer les propriétés de leurs marques, identités et relations sur le Web et sur tous les principaux réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, VK, etc. La mission de Brandle est d'être la source fiable en matière de gouvernance des médias sociaux et de gestion de la présence sur le Web et de fournir des fonctionnalités qui aident chaque entreprise à gérer, sécuriser et protéger ses marques.

