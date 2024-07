BrandBay est la plateforme de gestion d'actifs numériques multimarques à accès instantané pour les agences, les spécialistes du marketing, les concepteurs et les propriétaires d'entreprise. De l'application de bureau à l'extension Chrome, BrandBay vous aide à organiser, stocker et accéder à toutes les images, vidéos, fichiers, liens, polices, couleurs, notes et plus encore de votre marque. L'interface utilisateur simplifiée de BrandBay, les options de partage et les fonctionnalités du kit de marque partageables rendent la plateforme très unique et simple à exploiter avec votre équipe. Créez des collections et des groupes pour organiser les actifs de votre marque comme vous le souhaitez. Présentez-les ensuite à vos clients et à votre équipe pour un guide de style au quotidien. Stockez et hébergez vos images et vidéos et intégrez-les même sur votre site Web avec un simple code. Partagez des actifs individuellement, dans une collection ou partagez l'intégralité de votre marque avec des autorisations personnalisées. Essayez BrandBay gratuitement dès aujourd'hui et commencez à tirer parti de la plateforme de gestion multimarque à accès instantané pour augmenter votre flux de travail en ligne et organiser les actifs de votre marque.

Site Web : brandbay.io

