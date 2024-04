Branch app

Branch aide les entreprises à accélérer leurs paiements pour responsabiliser les travailleurs américains. Les entreprises se tournent vers Branch pour bénéficier d'un moyen plus rentable et plus rapide de payer leurs employés et de réduire les coûts des chèques papier et des cartes de paiement. Les travailleurs et les entrepreneurs indépendants qui s'inscrivent auprès de Branch peuvent recevoir un compte bancaire sans frais, un accès instantané gratuit aux salaires gagnés et des outils de budgétisation automatique pour les aider à gérer leur flux de trésorerie entre les chèques de paie. Branch s'associe à certaines des principales technologies de paie et de main-d'œuvre du pays pour soutenir les employeurs des secteurs de la vente au détail, de la restauration, de la logistique, de la fabrication et de la santé.

Site Web : branchapp.com

