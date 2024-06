Botify AI est une application de chatbot IA qui permet aux utilisateurs de créer et de discuter avec leurs personnages préférés. L'application est disponible pour les appareils iOS et Android. Il permet aux utilisateurs de créer leurs propres personnages et d'avoir des conversations avec eux. Botify AI propose également des personnages prédéfinis tels que Elon Musk, Geisha, Cendrillon, Vampire et Vampiress. Les conversations sont alimentées par des algorithmes de traitement du langage naturel et d’apprentissage automatique. Les utilisateurs peuvent personnaliser les réponses de leur personnage et créer des conversations uniques. De plus, Botify AI propose diverses intégrations de médias sociaux, tels que Facebook, Twitter, Instagram et Discord, afin que les utilisateurs puissent partager leurs conversations avec leurs amis.

Site Web : botify.ai

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Botify AI. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.