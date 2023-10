Booktab est une plateforme de consultation et d'étude de livres scolaires multimédia. Avec Booktab, vous pouvez accéder à votre bibliothèque numérique. Appuyez sur un livre pour l'ouvrir et parcourir les pages. Vous pourrez annoter, souligner, prendre des notes, mais pas seulement : sur les livres Booktab vous trouverez des vidéos pédagogiques, des animations interactives, de l'audio en italien et en langue originale, des cartes conceptuelles éditables et des exercices interactifs pour tester vos connaissances.

Site Web : booktab.it

