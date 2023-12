Bizstim est une plateforme logicielle d'entreprise tout-en-un. Si vous exploitez une entreprise basée sur les services, Bizstim peut vous aider à stimuler les ventes et à automatiser les tâches banales. Les industries qui utilisent généralement Bizstim sont la préparation SAT, le tutorat, les services juridiques, la formation des conducteurs, les thérapeutes, les paysagistes et bien d'autres. Les fonctionnalités de base comprennent : le stockage des informations sur les clients, la planification et les rappels, les rapports clients, la facturation et les ressources humaines. Notre objectif est de résoudre vos plus gros problèmes, par exemple : la planification et les rappels sont automatisés autant que possible, la facturation et le recouvrement des paiements sont rationalisés grâce à l'automatisation. Certains de nos clients encaissent des centaines de factures chaque mois sans lever le petit doigt. Au lieu de cela, ils laissent le logiciel calculer le solde du compte, facturer le client, lui envoyer un reçu de facture et surveiller le dépôt des revenus sur leur compte.

Site Web : bizstim.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Bizstim. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.