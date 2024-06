Bilflo comprend la nécessité de solutions intégrées plutôt que de solutions de bout en bout. Bilflo a été conçu avec des API ouvertes pour s'intégrer dans votre écosystème commercial actuel en interfaçant votre front office (ATS, CRM) avec les processus de back-office (gestion du temps, paie, comptabilité), éliminant ainsi le besoin de saisir manuellement des données à plusieurs endroits. Vos meilleurs outils et processus fonctionnent ensemble de manière transparente. Bilflo consolide et suit les activités de vente et de recrutement, consolide les temps et les tarifs de divers systèmes et unifie les données de ventes et de marge brute. Avec toutes ces données centralisées, vous obtenez un aperçu précis de vos sous-traitants, des membres de votre équipe commerciale et de la santé de votre organisation. Bilflo améliore votre système ATS - Rapports et analyses personnalisés en temps réel - Partenaires d'intégration de gestion de back-office limités - Importation de chronométrage en masse - Ajout d'éléments de facture de paiement personnalisés Bilflo vous aide dans les domaines suivants : - Traitement hebdomadaire de la paie (comparaison de plusieurs cartes de pointage, suivi des dépenses ) - Assurer l'exactitude de la paie pour le personnel occasionnel - Facturation client rapide et appropriée avec des feuilles de temps détaillées - Intelligence économique utile avec des points de données en temps réel, intégrée dans tous les outils du système. - Mise à l'échelle des ressources de back-office pour une productivité plus élevée

Site Web : bilflo.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Bilflo. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.