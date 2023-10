Un service sécurisé sans publicité, entièrement optimisé pour les designers, artistes, designers de produits, designers industriels, les personnes qui aiment créer. Vous pouvez gérer votre profil, vos paramètres de confidentialité et présenter vos compétences ou expériences. Vous pouvez poser des questions, partager des connaissances, concevoir des itérations pour obtenir des commentaires, des conseils, des actualités, rejoindre ou créer des groupes, et bien plus encore. 29 $ par an seulement pour les designers.

Site Web : bestofdesign.io

