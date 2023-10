BasicOps est la gestion de projets et de tâches et bien plus encore. Il s'agit d'une plate-forme simple mais puissante qui vous aide à rester organisé et clair sur ce qui doit être fait, quand et par qui. Avec BasicOps, vous pouvez créer des projets, prendre des notes lors de réunions, les convertir en tâches pour vous et votre équipe, fixer des délais, utiliser des chats en ligne et lancer facilement des appels Zoom à partir d'un chat. Travaillez intelligemment, travaillez heureux, travaillez ici : votre base d'opérations. Commencez à utiliser BasicOps GRATUITEMENT.

Site Web : basicops.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à BasicOps. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.