Baman est une application permettant de recevoir des réductions et des points appelée Manx pour chaque achat en personne et en ligne, dans laquelle sont actifs plus de 12 000 magasins à travers l'Iran. En devenant membre de Ba Man, vous bénéficierez de 3 à 50% de remise et de points (cashback) sur chaque achat.

Site Web : baman.club

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Baman Club. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.