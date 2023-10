ART19 fournit des outils pour l'hébergement, la distribution et la monétisation de podcasts, apportant des mesures d'écoute améliorées et des technologies de diffusion de publicités aux éditeurs et aux annonceurs. Fondée par l'entrepreneur en logiciels Sean Carr et le producteur de podcast Matt Belknap avec la contribution des meilleures agences de publicité, la plate-forme résout les problèmes de ciblage publicitaire, de remplacement des publicités et de mesure limitée dans l'espace. Les technologies d'ART19 aident les agences et les marques à tirer parti de ce média de plus en plus populaire et de ses publics très engagés.

Site Web : art19.com

